-GAZZE ABULKA ALTINDA RAMAZANA GİRİYOR GAZZE (A.A) - 31.07.2011 - Yoksulluk ve işsizlikle mücadele eden, İsrail ordusunun 2008 ve 2009'daki kapsamlı saldırısının yaralarını sarmaya çalışan Gazze halkı, ramazana beşinci kez İsrail ablukası altında giriyor. İsrail ablukası nedeniyle ''tarihin en büyük açık hapishanesi'' olarak nitelendirilen Gazze'de yönetimin mali sıkıntısı nedeniyle maaşları ödeyememesi, bölgedeki ekonomik hareketliliğin de büyük ölçüde maaşlarla piyasaya çıkan paraya bağlı olması nedeniyle halk, uluslararası toplumdan, kendilerine yönelik sessizliğini bozmasını istiyor. Bir Gazze vatandaşı, ''Durumumuz oldukça zor, maaş yok. Filistin yönetimi bu sorunu çözmeli'' dedi. Bir satıcı da yine maaş krizine dikkati çekerek, ''İki hafta önce her şey iyiydi, alışveriş canlıydı ancak bugün durdu'' diye konuştu. Ekonomist Samir Elmedallal, AA'ya yaptığı açıklamada, ''İsrail ablukası nedeniyle ramazana çok kötü koşullarda giriyoruz çünkü işsizlik oranı yüzde 45'e tırmandı, yoksulların oranı yüzde 70'' dedi.