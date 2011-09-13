'Gazze ablukası yasal değil'

T24 - BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunulan rapor, Mavi Marmara baskınına ilişkin Palmer raporunu reddetti.
BM İnsan Hakları Komisyonu'na 5 kişilik bağımsız uzman tarafından sunulan rapor, İsrail'in Gazze ablukasının yasal olmadığını söyleyerek Palmer raporunu reddeder nitelikte.
Konseye sunulan yeni raporda, tıpkı geçen eylül ayındaki raporda ve Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı'nn tespitinde olduğu, Gazze ablukasının yasal olmadığı belirtildi.
Ayrıca Palmer raporuna yapılan göndermede, "İsrail'in Gazze'ye yönelik, sivillerin insan hakları üzerinde aşırı etkisi olan kapalılık politikasının ayrılmaz parçası olduğunun ayrımına varmadığı'' kaydedildi.
BM insan hakları uzmanları, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı deniz ablukasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.
Bağımsız 5 BM uzmanının oluşturduğu heyet, BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunduğu raporda, ''İsrail'in Mavi Marmara baskınında aşırı güç kullandığı'' belirtilen, ancak ''Gazze'ye uyguladığı ablukanın yasal olduğu'' öne sürülen Palmer Raporu'nun sonucunu reddetti.
Uzmanların raporunda, ablukanın, ''uluslararası insan hakları ve insani hukuku pervasızca ihlal ederek'' Gazzelileri toplu cezalandırmaya maruz bıraktığı kaydedildi.
Raporda, 4 yıldır süren ambargonun 1,6 milyon Filistinliyi temel haklarından yoksun bıraktığı ifade edildi. 'Palmer ayrımına varamadı'
Uzmanların ortak açıklamasında, ''Palmer Raporunun, ablukanın yasal olduğunu bildirirken, deniz ablukasının İsrail'in Gazze'ye yönelik, sivillerin insan hakları üzerinde aşırı etkisi olan kapalılık politikasının ayrılmaz parçası olduğunun ayrımına varmadığı'' bildirildi.
Heyette yer alan uzmanlardan Richard Falk, Palmer raporunun sonuçlarının, Türkiye-İsrail ilişkilerini iyileştirme iradesinden etkilendiğini söyledi.
Palmer raporunun İsrail ile Türkiye arasında siyasi uzlaşmayı amaçladığını ifade eden Falk, raporda siyasetin yasaya üstün gelmesinin talihsizlik olduğunu belirtti.