-GAZPROM'DAN TÜRKİYE'YE EK DOĞALGAZ TEDARİĞİ ANKARA (A.A) - 06.09.2010 - İran'dan gelen boru hattında yaşanan patlama üzerine, Gazprom'un Türkiye'ye Mavi Akım üzerinden fazladan doğalgaz tedariğinde bulunduğu bildirildi. Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin son on gündür İran'dan gelen boru hattında yaşanan patlamayla ortaya çıkan acil durum karşısında Türkiye'deki ortaklarına yardım eli uzattığı belirtildi. Gazprom sözcüsü Sergey Kupriyanov, bu süreçte Gazprom'un Mavi Akım üzerinden Türk tüketicilere fazladan doğalgaz tedarikinde bulunduğunu belirtirken, 25 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında 426 milyon metreküp doğalgaz sağlandığını kaydetti. Türk tarafının istemi üzerine, bu süreçte günlük tedarik hacmi zaman zaman 42 milyon metreküpe kadar çıktığına işaret eden Kupriyanov, Gazprom'un Türkiye'ye şu anda, kaza yaşanmadan önce tedarik edilen miktarda, yani günde 18 milyon metreküp doğalgaz sağladığını belirtti. Bir çok defa diğer kaynaklardan doğalgaz tedarik etmekte sıkıntı yaşandığında Türk tarafının isteği üzerine doğalgaz tedarikini artırdıklarına dikkati çeken Kupriyanov, Gazprom'un ortakları için ödün vermekten çekinmeyeceğini, bunun da Gazprom'un güvenilir tedarikçi niteliğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.