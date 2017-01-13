Gazprom’dan Türk şirketlerine rest

Türkiye ile Rusya ilişkilerinde 'normalleşme' sürecinin telaffuz edildiği bir dönemde, Rusya’nın devlet doğalgaz tekeli şirketi Gazprom, fiyatta anlaşamadığı tüm Türk özel şirketlerini dava etme kararı aldı.

Turkrus.com'da yer alan habere göre, Kommersant gazetesinin manşetten verdiği haberde, ikili ilişkiler düzelme sürecine girerken “gaz çatışmasının” daha da büyümeye başladığına işaret edildi.

Buna göre Gazprom, 2017 gaz satış fiyatını yüksek bularak kabul etmeyen tüm alıcı Türk özel şirketleri aleyhinde Stockholm’deki Tahkim Mahkemesi’de dava açmak için düğmeye bastı. Gazprom Export şirketinin belge hazırlığında olduğu bildirildi.

Dava edilecek şirketler arasından Akfel Gas, Enerco Enerji, Avrasya gaz, Bosphorus gaz, Shell ve Kibar Enerji şirketleri bulunuyor. Şirketler Gazprom’un fiyatını yüksek bulup indirim istiyor. Bu şirketler yılda yaklaşık 10 milyar m3 gaz alıp Türkiye’de satıyor. 17 milyar m3 gazı ise Botaş alıyor.

Gazete, tarafların fiyatta anklaşamadıklarını, bu durumda Gazprom’un Almanya’!dan sonra ikinci büyük alıcısı olan Türkiye’de özel şirketlerle mahkemelik olacağını yazdı. Asıl büyük alıcı olan Botaş ile ise şimdilik bu boyutta bir sorun yaşanmıyor.

Uzmanlar Gazprom’un politik konuların dışında, kendi ticari çıkarlarını korumaya çalıştığı yorumunu yapıyor.

Bu gelişmelerin, Türkiye ile Rusya arasında Türk Akımı boru hattı projesi için anlaşmanın sağlandığı bir ortamda yaşanması dikkat çekiyor.

