Gazprom'dan Avrupa'ya kesinti uyarısı

Rusya'nın doğal gaz tekeli Gazprom'un sözcüsü Sergei Kupriyanov, Ukrayna ile yaşanan fiyat anlaşmazlığı nedeniyle Avrupa'ya doğal gaz akışında kesinti meydana gelebileceği uyarısında bulundu.



Kupriyanov, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın 1 Ocak'a kadar milyarlarca dolarlık borcunu ödememesi durumunda bile Avrupalı doğal gaz tüketicilerine giden gazı başka yöne çevirebileceğini söyledi.



Kupriyanov, bu durumda, Gazprom'un, Avrupa'ya olan gaz arzı konusunda transit yükümlülükleri yerine getirebileceğinden emin olmadığını ifade ederek, Gazprom'un doğal gazın izinsiz kullanımını engelleyemeyebileceğini belirtti.



Avrupa, doğal gazın dörtte birini Rusya'dan alıyor ve çoğunluğu da Ukrayna üzerinden gidiyor. Gazprom'un uyarısı, Avrupa ülkelerinde, daha önce Moskova ve Kiev arasındaki fiyat uyuşmazlığından çıkan ve doğal gaz sıkıntısına yol açan Ocak 2006'da yaşananların tekrarlanabileceği endişesini artırıyor.



Gazprom, 2006 yılında Ukrayna nedeniyle doğal gaz arzında kesintiye gittiğinde, Ukrayna Avrupa'ya giden transit hattan gaz çekmeye devam etmişti.



Kupriyanov, Ukrayna'nın 1 Ocak'dan önce 2,4 milyar dolarlık borcunu ödeyemeyebileceğini, ancak Gazprom ve Kiev'in anlaşmazlığın çözümü konusunda başka yollar bulmak için birlikte çalışabileceğini umduğunu ifade etti.

Rusya, 2006 yılındakine benzer bir doğal gaz krizinin tekrarlanmasından uzak durmak için Avrupa ülkelerinin Kiev üzerinde baskı kurmasını sağlamaya çalışıyor.



Rusya'nın doğal gazını Avrupa'ya taşıyan bir başka ülke de Belarus, ancak bu ülkenin taşıma kapasitesi sınırlı durumda bulunuyor.



