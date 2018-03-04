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Dünya

Gazprom, Ukrayna'yla olan sözleşmeleri feshediyor

Stockholm merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Gazprom'un Rus şirketi Naftogaz'a 2.56 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetmişti

04 Mart 2018 20:47

Stockholm merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Naftogaz'a 2.56 milyar dolar tazminat ödemesine karar vermesinin ardından 1 Mart'ta doğalgaz sevkiyatını durduran Gazporm, Ukrayna'nın Naftogaz şirketiyle olan sözleşmeler için fesih prosedürünü başlattığını duyurdu. 

Gazprom Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev, Gazprom'un Ukrayna'nın Naftogaz şirketiyle olan sözleşmeler için fesih prosedürünü başlattıklarını açıkladı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Medvedev, Naftogaz'la olan sözleşmelerle ilgili fesih prosedürünü başlattıklarını belirterek, "Gazprom'un Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde söz konusu davayla ilgili açacağı yeni dava, mutlaka farklı bir hakem kurulu tarafından görülecek" ifadelerini kullandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Medvedev, sözleşmeleri feshetme kararlarının Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin aldığı kararla bağlantılı olduğunun altını çizdi.

Stockholm merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi, çarşamba günü Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine öne sürerek, Rus şirketin Naftogaz'a 2.56 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, önceki günkü açıklamasında Naftogaz'la olan sözleşmeleri feshedeceklerini duyurmuştu.

Stockholm'deki mahkemenin çifte standart uyguladığını vurgulayan Miller, tahkim hakemlerinin kararı Ukrayna ekonomisinin göz önünde bulundurarak aldığını kaydetmişti.

Gazprom, mahkemenin kararına yanıt olarak 1 Mart'ta Ukrayna'ya gaz sevkiyatını durdurmuştu.

Rusya, Ukrayna'ya gaz sevkiyatını daha önce fiyatlandırmayla ilgili tartışmalar sonucunda 2006, 2008, 2009 ve 2014 yıllarında da kesmişti.

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