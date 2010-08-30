Gazprom Türkiye'ye sevkiyatı artırdı

T24- Gazprom Resmi Sözcüsü Sergey Kupryanov, Türkiye-İran doğalgaz boru hattında yaşanan patlamanın ardından, Gazprom'un, Mavi Akım hattı üzerinden Türkiye'ye gerçekleştirdiği günlük gaz sevkiyatını 42 milyon metreküp seviyesine çıkardığını açıkladı.



Türkiye'ye gaz sevkiyatıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Kupriyanov, bugün Gazprom'un, Mavi Akım doğalgaz boru hattı üzerinden Türkiye'ye günlük gaz sevkiyatını artırmaya devam ettiğini belirterek, "28 Ağustos Cumartesi itibariyle bu hat üzerinden yapılan günlük sevkiyat 42 milyon metreküpe çıkarıldı" dedi.



Gaz sevkiyatındaki artışın, 25 Ağustos'ta Ağrı yakınlarında, İran'dan Türkiye'ye doğalgaz taşıyan boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle Türk tüketicilerin yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle gerçekleştirildiğini belirten Kuyryanov, patlamanın, Türkiye'nin Rus gazı talebinin artmasına neden olduğunu vurguladı.



İhtiyaç sürdükçe, gaz arzına hazırız



Patlamanın ardından Mavi Akım üzerinden yapılan günlük sevkiyatın, neredeyse iki katına yükselerek 37 milyon metreküpe ulaştığını belirten Sergey Kupriyanov, sıkıntıların devam etmesi üzerine, Gazprom'un 28 Ağustos itibariyle bu hattan gönderdiği gaz miktarında günlük 5 milyon metreküp daha artışa giderek, günlük gaz miktarını 42 milyon metreküp seviyesine çıkardığını bildirdi. Kupriyanov, "Gaz sevkiyatındaki artış, diğer kaynaklardan gaz arzı konusunda sorunlar yaşadığında, Türk ortaklarımızın taleplerini karşılama ve günlük arzı artırma konusunda yaptığımız ilk girişim değildir. İhtiyaç devam ettiği müddetçe, halihazırdaki gaz arzını sürdürmeye hazırız" açıklamasında bulundu.



Gazprom'un açıklamasında, Türkiye'ye Mavi akım boru hattı üzerinden gönderilen gaz miktarı son dönemde artış gösterdiği, bu artışın Türk ekonomisinin kriz sonrasında önemli ölçüde toparlandığının da işareti olduğu belirtildi. İlk gaz sevkiyatının başladığı 2003 yılından Temmuz sonuna kadar geçen zaman diliminde Mavi Akım boru hattı üzerinden yapılan sevkiyat 50 milyar metreküpe ulaştı.