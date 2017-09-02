Gazprom, Türkiye'ye doğalgaz sevkiyatını bir kez daha arttırdı

Rus devlet enerji şirketi Gazprom'un ocak-ağustos aylarında Türkiye'ye doğalgaz sevkiyatını önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22.3 oranında arttırdığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin güney ve güneydoğu Avrupa'ya gaz gönderimini de arttırdığı kaydedildi. Açıklamaya göre, şirketin doğalgaz sevkiyatı Macaristan'a yüzde 22.6, Sırbistan'a yüzde 36.7, Bulgaristan'a yüzde 10.1, Yunanistan'a ise yüzde 14.3 oranında artttı.

Gazprom'un Türkiye'ye doğalgaz sevkiyatını ocak-temmuz döneminde de arttırdığı açıklanmıştı.