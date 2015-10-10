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Ekonomi

Gazprom, Türkiye'nin ilave doğalgaz talebini reddetti

Rus doğalgaz devi, Türk Akımı projesi için belirlenen kapasitenin de yarıya düşürüldüğünü açıklamıştı

10 Ekim 2015 00:43

İlk olarak Türk Akımı'nın kapasitesini yarıya düşüren, ardından da projenin 1 yıl ertelenmesinin bile sorun yaratmayacağını söyleyen Rusya, Türkiye'nin Mavi Akım üzerinden 3 milyar metreküplük ilave doğal gaz talebinin reddedildiğini duyurdu.

Rus jetlerinin, Rusya'nın Suriye'ye yönelik hava operasyonlarına başlamasının ardından iki kez Türk hava sahasını ihlal ettiği açıklanmış; Türkiye-Rusya ilişkileri gerilirken Rus doğalgaz devi Gazprom, Türk Akımı’nın başlangıçta belirlenen kapasitesinin yarı yarıya azaltılmasına karar verildiğini açıklamıştı.

Dünya gazetesinin haberine göre, Rusya Gazprom CEO'su Aleksey Miller, Türkiye'nin Mavi Akım üzerinden 3 milyar metreküp ilave gaz isteğinin reddedildiğini söyledi. Türkiye ile Rusya yaklaşık iki yıl önce bu konuda mutabakat sağlamıştı. Fakat Miller en az 2 milyar metreküp gazın, planlanan Türk Akımı boru hattından gönderilebileceğini belirtti.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da yaptığı açıklamada Mavi Akım üzerinden kapasite artırımının sadece 1 milyar metreküp olabileceğini ifade etti. Türkiye, Rusya’dan doğalgazı 'Mavi Akım' ve Ukrayna üzerinden gelen 'Batı Hattı’ndan alıyor. 

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