Gazprom: Türkiye'den 1 milyar dolar alacağımız var

T24 - Rus gaz devi Gazprom’un kasasına her yıl “al ya da öde” anlaşmaları çerçevesinde milyarlarca dolar girmeye devam ediyor. Şirketin Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev, Gazprom’un Aralık 2010-Mayıs 2011 döneminde satın alınmayan doğalgaz karşılığında 1,2 milyar dolar aldığını, Türkiye’den de 1 milyar dolar beklediğini açıkladı.



Ria ajansının bildirdiğine göre, son bir yıl içinde Gazprom’un “al ya da öde” anlaşması yaptığı ülkelerin satın almadığı 4,1 milyar metreküp doğalgaz karşılığında 1,2 milyar dolar avans ödemesi aldığı bilgisini veren Medvedev, “Türk şirketi Botaş’tan da satın almadığı doğalgaz karşılığında 1 milyar dolar alacağımız var. Bu miktarı da en geç yılın üçüncü çeyreğinde tahsil etmeyi bekliyoruz” dedi.



Gazprom 2010 yılında Avrupa ülkelerine toplam 44 milyar dolar karşılığında 138,6 milyar metreküp doğalgaz sattı. Bu rakamın bu sene 155-158 milyar metreküpe çıkması bekleniyor. Gazprom, Avrupa ülkelerine bu yıl 1000 metreküpünü ortalama 400 dolardan satacağı doğalgazdan toplam 60 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor.





