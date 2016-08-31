Gazprom: Türkiye ile anlaştık

Rus enerji şirketi Gazprom, Türk Akımı projesiyle ilgili izinlerin verilmesine ilişkin prosedürün en kısa sürede tamamlanması konusunda Türkiye ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bugün Rus enerji şirketi Gazprom'un Üst Yöneticisi (CEO) Aleksey Miller ve beraberindeki heyeti kabul etmişti. Gazprom'dan yapılan görüşmeyle ilgili açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türk Akımı'nın izin prosedürünün en kısa sürede tamamlanması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Rus gazının Türkiye'ye sevkiyatına dair ticari müzakerelere devam edileceğinin belirtildiği açıklamada, tarafların enerji alanındaki bölgesel işbirliğiyle ilgili konuları da masaya yatırdığı vurgulandı.