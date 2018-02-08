T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Gazprom TürkAkım için yatırım tutarını 7 milyar dolara çıkardı

Rus enerji şirketi Gazprom, TürkAkım boru hattı tahmini yatırım tutarını 1 milyar dolar artırdı

08 Şubat 2018 20:13

Rus Enerji Şirketi Gazprom’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Andrey Kruglov, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinde tahmini yatırım tutarını 7 milyar dolara çıkardıklarını belirterek, “Proje, öncelikle öz kaynaklardan finanse edilecek.” dedi.

Kruglov, Moskova’daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, TürkAkım projesine yönelik ilk planlamalarda, tahmini yatırım tutarının 6 milyar dolar olduğunu hatırlattı.

Projede tahmini yatırım tutarının yapılan hesaplamalar sonrasında 1 milyar dolar daha yükseltildiğini anlatan Kruglov, “Şimdi projede toplam tutarın 7 milyar dolar civarında olmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

Projenin, öncelikle Gazprom tarafından finanse edileceğini belirten Kruglov, “TürkAkım öncelikle öz kaynaklarla finanse edilecek. Ancak sonraki aşamalarda Kuzey Akım 1 projesinde olduğu gibi proje tahvilleri kullanılabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

TürkAkım projesiyle Rus doğalgazının doğrudan Türkiye'nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlanarak, Türkiye, Güney ve Güneydoğu Avrupa için güvenilir bir enerji kaynağı yaratılması amaçlanıyor.

Proje, toplamda yıllık 31,5 milyar metreküp kapasiteye sahip, Karadeniz üzerinden 930 kilometre boyunca uzanan paralel 2 doğalgaz boru hattından oluşacak.

ETİKETLER

gazpromekonomiyatırımtürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24