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Dünya
Deutsche Welle

Gazprom Türk Akımı hattının inşasına başladı

Rus enerji firması Gazprom, Türk Akımı projesindeki doğalgaz boru hattının inşasına başladı.

08 Mayıs 2017 14:47

Rus enerji devi Gazprom, Türkiye ve Rusya’nın ortak projesi olan Türk Akımı kapsamındaki doğalgaz boru hattının inşasına başlandığını duyurdu. Dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz şirketlerinden biri olan Gazprom tarafından Pazar günü yapılan açıklamada "Rusya’ya yakın Karadeniz kıyılarında Türk Akımı doğalgaz boru hattının inşasına başlandı" ifadelerine yer verildi.

Gazprom CEO'su Aleksey Miller'ın açıklamasında, projenin hayata geçirilmesinin belli bir zaman çizelgesine bağlı olduğunun altı çizildi. Miller, "Türk ve Avrupalı müşterilerimiz Rusya’dan doğalgaz ithal etmek için 2019 yılı sonunda güvenilir yeni bir rotaya sahip olacaklar" diye konuştu.

Türk Akımı projesinde döşenecek doğalgaz boru hattı ile Rus doğalgazının Ukrayna bypass edilerek Karadeniz üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya taşınması hedefleniyor. Projenin inşaatına 2015 yılında başlanması öngörülüyordu. Ancak Türkiye’nin Suriye sınırında düşürülen Rus savaş uçağı ile iki ülke arasında patlak veren diplomatik kriz, projenin ertelenmesine yol açmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara-Moskova ilişkilerinde normalleşme sürecine geçilmesinin ardından Rus liderin Ekim 2016'da Türkiye’ye yaptığı ilk ziyarette Türk Akımı projesine imza atmışlardı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP, BD/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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