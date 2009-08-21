Gazprom ile Aksa tam gaz devam

Rusya Başbakanı Putin'in Türkiye ziyareti sırasında atılan Gazprom ile Aksa arasındaki işbirliği anlaşmasında süreç olağan seyrinde devam ediyor
Aksa’nın Antalya’da inşa ettiği Ali Metin Kazancı Doğalgaz Enerji Santrali’nin
açılışında sürpriz bir şekilde Gazporm Başkan Yardımcısı Alexander
Medvedev de hazır bulundu. Medvedev gazetecilerin sorularına yanıt vermezken, Aksa’nın patronu Mehmet Kazancı, Gazprom’un kendilerini partner olarak seçmesinin tesadüfi olmadığını söyledi.
22 dağıtım şirketini kontrolediyoruz
Kazancı, 2003 yılından bu yana Rusya’da
olduklarını ifade ederek, “Kardeş şirketlerle Türkiye genelinde 22
dağıtım şirketini kontrol ediyoruz. 500’e yakın abonemiz var. Yine doğalgazla çalışan santrallerimiz bulunuyor. Bunlar
ortada iken Gazprom’un Türkiye’de bizi tercih etmesi doğal değil mi?
Bunların arkasında politik bir neden aramak, siyasi bağlantılar kurmak bize ve
geçmişimize haksızlık” değerlendirmesinde bulundu. “80 yıldır iş
yaşamının içindeyiz. Kimse bir şey yapmazken biz 2000 yılında İran’dan doğalgaz
getirmek için çalışmalara başlamıştık bile” diyen Kazancı sözlerine
şöyle devam etti: “İran’da başarılı olamadık 2003-2004’ten sonra bu kez Rusya’da şansımızı denemeye başladık. Bize inandılar ikna oldular ve geldiler. Şu an 500 abonesi olan, 3 milyon abone potansiyeli
olan bir grubuz. Eylül ekim gibi son noktayı koymuş oluruz” diye
konuştu.
Türkiye avantajlarını kullanmaya başladı
Aksa Enerji tarafından Antalya’da yaptırılan ve yaklaşık 1 miyar dolara mal olan Ali Metin Kazancı Doğalgaz Enerji Santrali’nin ikinci etap açılış törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Gerek Nabucco,
gerek Güney Akım, gerekse Rusya ile yaptığımız son anlaşmalarla birlikte Türkiye, hak ettiği hem jeopolotik, hem de coğrafyasından
kaynaklı bütün avantajları kullanmaya başlamıştır” dedi. Bakan Yıldız,
Türkiye’nin özel sektörle büyüdüğünü, özel sektör yatırımlarının son 6-7 yılda kamu
sabit sermaye yatırımlarının 3 katına dek çıktığını bildirdi. Türkiye’deki büyümenin yaklaşık 1,5 ile 1,8 katı kadar da Antalya’nın
büyüdüğünü belirten Yıldız, şöyle konuştu: “Eğer biz enerji politikalarımızı, tükettiği yerde üretmeye yönelik üretim tesisleri konseptini söylüyorsak, konuşuyorsak, o zaman bu tür yatırımların daha değerli olduğunu yerinde üretimin daha değerli
olduğunu, rahatlıkla söyleyebiliriz.’’ Açılışta konuşan Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş, AKSA Enerji’nin, bu
yatırımını devletten tek bir kilovat saat elektrik satın alma güvencesi
istemeden, tüm riski kendilerinin üstlenerek tamamlandığının altını
çizdi.