Gazprom ile Aksa tam gaz devam

Aksa’nın Antalya’da inşa ettiği Ali Metin Kazancı Doğalgaz Enerji Santrali’ninaçılışında sürpriz bir şekilde Gazporm Başkan Yardımcısı Alexander Medvedev de hazır bulundu. Medvedev gazetecilerin sorularına yanıt vermezken, Aksa’nın patronu Mehmet Kazancı, Gazprom’un kendilerini partner olarak seçmesinin tesadüfi olmadığını söyledi.

22 dağıtım şirketini kontrolediyoruz

Kazancı, 2003 yılından bu yana Rusya’da olduklarını ifade ederek, “Kardeş şirketlerle Türkiye genelinde 22 dağıtım şirketini kontrol ediyoruz. 500’e yakın abonemiz var. Yine doğalgazla çalışan santrallerimiz bulunuyor. Bunlar ortada iken Gazprom’un Türkiye’de bizi tercih etmesi doğal değil mi? Bunların arkasında politik bir neden aramak, siyasi bağlantılar kurmak bize ve geçmişimize haksızlık” değerlendirmesinde bulundu. “80 yıldır iş yaşamının içindeyiz. Kimse bir şey yapmazken biz 2000 yılında İran’dan doğalgaz getirmek için çalışmalara başlamıştık bile” diyen Kazancı sözlerine şöyle devam etti: “İran’da başarılı olamadık 2003-2004’ten sonra bu kez Rusya’da şansımızı denemeye başladık. Bize inandılar ikna oldular ve geldiler. Şu an 500 abonesi olan, 3 milyon abone potansiyeli olan bir grubuz. Eylül ekim gibi son noktayı koymuş oluruz” diye konuştu.

Türkiye avantajlarını kullanmaya başladı