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Ekonomi

Gazprom ile Aksa tam gaz devam

Rusya Başbakanı Putin'in Türkiye ziyareti sırasında atılan Gazprom ile Aksa arasındaki işbirliği anlaşmasında süreç olağan seyrinde devam ediyor

21 Ağustos 2009 03:00

Rusya Başbakanı Putin'in Türkiye ziyareti sırasında atılan Gazprom ile Aksa arasındaki işbirliği anlaşmasında süreç olağan seyrinde devam ediyor

Aksa’nın Antalya’da inşa ettiği Ali Metin Kazancı Doğalgaz Enerji Santrali’nin
açılışında sürpriz bir şekilde Gazporm Başkan Yardımcısı Alexander Medvedev de hazır bulundu. Medvedev gazetecilerin sorularına yanıt vermezken, Aksa’nın patronu Mehmet Kazancı, Gazprom’un kendilerini partner olarak seçmesinin tesadüfi olmadığını söyledi.

22 dağıtım şirketini kontrolediyoruz

Kazancı, 2003 yılından bu yana Rusya’da olduklarını ifade ederek, “Kardeş şirketlerle Türkiye genelinde 22 dağıtım şirketini kontrol ediyoruz. 500’e yakın abonemiz var. Yine doğalgazla çalışan santrallerimiz bulunuyor. Bunlar ortada iken Gazprom’un Türkiye’de bizi tercih etmesi doğal değil mi? Bunların arkasında politik bir neden aramak, siyasi bağlantılar kurmak bize ve geçmişimize haksızlık” değerlendirmesinde bulundu. “80 yıldır iş yaşamının içindeyiz. Kimse bir şey yapmazken biz 2000 yılında İran’dan doğalgaz getirmek için çalışmalara başlamıştık bile” diyen Kazancı sözlerine şöyle devam etti: “İran’da başarılı  olamadık 2003-2004’ten sonra bu kez Rusya’da şansımızı denemeye başladık. Bize inandılar ikna  oldular ve geldiler. Şu an 500 abonesi olan, 3 milyon abone potansiyeli olan bir grubuz. Eylül ekim gibi son noktayı koymuş oluruz” diye konuştu.

Türkiye avantajlarını kullanmaya başladı

Aksa Enerji tarafından Antalya’da yaptırılan ve yaklaşık 1 miyar dolara mal olan Ali Metin Kazancı Doğalgaz Enerji Santrali’nin ikinci etap açılış törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Gerek Nabucco, gerek Güney Akım, gerekse Rusya ile yaptığımız son anlaşmalarla birlikte Türkiye,  hak ettiği hem jeopolotik, hem de coğrafyasından kaynaklı bütün avantajları kullanmaya başlamıştır” dedi. Bakan Yıldız, Türkiye’nin özel sektörle büyüdüğünü, özel sektör yatırımlarının son 6-7 yılda kamu sabit sermaye yatırımlarının 3 katına dek çıktığını bildirdi. Türkiye’deki büyümenin yaklaşık 1,5 ile 1,8 katı kadar da  Antalya’nın büyüdüğünü belirten Yıldız, şöyle konuştu: “Eğer biz enerji politikalarımızı, tükettiği yerde üretmeye yönelik üretim tesisleri konseptini söylüyorsak, konuşuyorsak, o zaman bu tür yatırımların daha değerli olduğunu yerinde üretimin daha değerli olduğunu, rahatlıkla söyleyebiliriz.’’ Açılışta konuşan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş, AKSA Enerji’nin, bu yatırımını devletten tek bir kilovat saat elektrik satın alma güvencesi istemeden, tüm riski kendilerinin üstlenerek tamamlandığının altını çizdi.

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