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Ekonomi

Gazprom heyeti Ankara'da ANKARA (A.A)

27 Aralık 2011 17:57

-Gazprom heyeti Ankara'da ANKARA (A.A) - 27.12.2011 - Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Alexey Miller başkanlığında bugün öğle saatlerinde Ankara'ya gelen Rus heyeti, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız başkanlığındaki BOTAŞ heyetiyle görüşmelere başladı. Enerji Bakanlığında halen devam eden görüşmelerde, Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Alexey Miller, Gazprom İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Alexander Medvedev ve diğer yetkililer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız ve ekibiyle, Batı Hattı, Rusya'dan alınan doğalgaz fiyatları, bazı enerji projeleri başta olmak üzere çeşitli konuları ele alacak.

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