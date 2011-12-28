-Gazprom Güney Akım'dan vazgeçmiyor MOSKOVA (A.A) - 28.12.2011 - Rus Gazprom Başkan Yardımcısı Aleksandır Medvedev, Ukrayna ile gaz transiti konusunda anlaşmaya varmaları halinde bile Güney Akım doğal gaz boru hattının inşasından vazgeçmeyeceklerini söyledi. Medvedev, Türkiye'nin Güney Akım'ın kendi karasuları içinden geçen bölümünün inşası için izin vermesinin ardından bugün yaptığı açıklamada, Nabucco, Güney Akım ve Kuzey Akım'ın faaliyete geçmesi halinde bile Avrupa'nın hala yıllık 15-20 milyar daha doğal gaz ihtiyacı olacağını belirterek, ''Bu yüzden Güney Akım'dan vazgeçmek bir anlam ifade etmiyor'' diye konuştu. Aleksandır Medvedev, Ukrayna ile gaz transiti konusunda ve bu ülkeden geçen doğal boru hattının sahipliği konusundaki görüşmelerin devam ettiğini belirterek, Kiev ile anlaşmaya varmaları halinde bile Güney Akım'ı iptal etmeyeceklerini vurguladı. Medvedev daha önce yaptığı açıklamada, Kuzey Akım doğal Gaz Boru Hattı gaz sevkiyatının maliyetinin mevcut tüm hatlardan daha ucuz olduğunu söylemişti. Bu arada, Rus İnterfaks ajansı Gazprom Başkanı Aleksiy Miller'ın da bugün yaptığı açıklamada, yardımcısı Medvedev'in aksine Güney Akım projesinin hayata geçirilmesinin Ukrayna ile yürütülen gaz alanındaki işbirliği müzakerelerinin içeriğine bağlı olduğunu söylediğini belirterek, ''Güney Akım her zaman Ukrayna ile ilintili oldu'' ifadesini kullandığını duyurdu.