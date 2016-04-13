Gazprom Export: Türk şirketleriyle doğalgaz fiyatında uzlaşmaya vardık

Rus devlet enerji şirketi Gazprom'un iştiraki olan Gazprom Export, özel Türk şirketleri ile doğalgaz fiyatı nedeniyle yaşanan anlaşmazlığın giderildiğine ilişkin haberleri doğruladı.

Sputnik’in haberine göre, Gazprom Export'tan yapılan açıklamada, Akfel Gaz, Avrasya Gaz, Batı Hattı, Bosphorus Gaz, Kibar Enerji, Shell Enerji, Enerco Enerji ile 2016 yılında geçerli olacak doğalgaz fiyatı üzerinde anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Enerco Enerji, Bosphorus Gaz, Avrasya Gaz, Shell, Batı Hattı ve Kibar Enerji olmak üzere altı özel Türk şirketine doğalgaz sağlayan Gazprom, Nisan 2015'te bu şirketlere yüzde 10.25 indirim sağlamayı kabul etmişti. Ancak Enerco Enerji yetkilileri mart ayında Gazprom'un bu indirimi iptal ettiğini açıklamış; Türk basınına yer alan haberlerde, Türk şirketlerinin indirimin iptal edilmesi nedeniyle Gazprom'a dava açmayı değerlendirdiği belirtilmişti.