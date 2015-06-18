Gazprom Baltık Denizi'nin altına doğalgaz boru hattı inşa edecek

Rus enerji şirketi Gazprom Shell, Almanya’ya yeni bir doğalgaz boru hattı inşa etmek üzere anlaşma imzaladı. E.ON ve OMV ile imzalanan anlaşma uyarınca, Baltık Denizi’nin altından Almanya’ya ulaşacak olan boru hattının yılda 55 milyar metreküplük doğalgaz taşıması bekleniyor.

Anlaşmayla ilgili yazılı bir açıklama yapan Gazprom, Avrupa ülkelerinde yerli üretimdeki düşüş ile küresel doğalgaz talebindeki artış göz önünde bulundurulduğunda, doğalgazın Avrupalı alıcılara güvenle tedarik edilebilmesi için altyapının geliştirilmesi gerektiğine işaret etti.



Açıklamaya göre, projenin uygulamaya geçirilebilmesi için önümüzdeki günlerde ortak bir şirket kurulacak.

Taraflar, yapılan fizibilite çalışmasının sonuçları da dahil olmak üzere Kuzey Akım AG’nin 2012’den bu yana kazandığı olumlu deneyimleri ve yaptığı çalışmaları yeni projeye uyarlamayı planlıyor.