Gazişehir'den destek çağrısı!

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde bu akşam Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda bu akşam saat 21.30'da oynanacak karşılaşma öncesi 'Süper Lig'e son 90 dakika' sloganıyla resmi sosyal medya hesaplarından yöresel ezgilerin yer aldığı, taraftarların maça yetişmek için ellerindeki işleri bırakıp stada koşuştuğu bir video paylaşan kırmızı-siyahlı ekip, Gaziantep halkını desteğe çağırdı.

Gazişehir Gaziantep, bugün oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesini kazanması halinde Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olacak.