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Spor

Gazişehir Gaziantep'te Muhammet Reis ile yollar ayrıldı

GAZİANTEP,(DHA)- TFF 1'inci Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep, takım kaptanı Muhammet Reis ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

08 Ocak 2018 18:52

GAZİANTEP,(DHA)- TFF 1\'inci Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep, takım kaptanı Muhammet Reis ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımın kaptanlığını da yapan orta saha oyuncusu Muhammet Reis\'in sözleşmesinin, karşılıklı olarak feshedildiği belirtilerek \"1,5 yıldır takımımızın formasını başarıyla terleten ve kaptanlık görevini yapan Muhammet Reis\'e kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz\" denildi.

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