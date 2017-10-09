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Spor

Gazişehir Gaziantep'te 'Erkan Sözeri' dönemi

GAZİANTEP,(DHA)- TFF 1'inci Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Erkan Sözeri ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

09 Ekim 2017 20:49

GAZİANTEP,(DHA)- TFF 1\'inci Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Erkan Sözeri ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulüpte düzenlenen törende, Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile teknik direktör Erkan Sözeri hazırlanan sözleşmeye imza attı.
Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Sözeri\'nin takıma başarı getirmesini dileyerek, \"Bu sözleşme, kulübümüze ve Erkan hocamıza hayırlı olsun. Kendisini tanıyoruz ve teknik direktörlük kariyerindeki duruşunu da tüm spor kamuoyu gibi bizler de biliyoruz. Sezon sonunda şampiyonluk sevincini yaşamayı amaçlıyoruz. Ümit ediyoruz ki, Erkan hocamızla bu sevinci yaşarız, kendisine bu konuda sonuna kadar güveniyoruz. Hocamıza bir kez daha hoş geldin diyor, başarılar diliyorum\" dedi.
Teknik direktör Erkan Sözeri ise, yeniden Gaziantep\'te bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, \"İnşallah güzel işler başarmak istiyoruz, takımımızın kadrosunu önceden de biliyordum ve gerçekten önemli isimlerden kurulu bir kadroya sahibim. Burada da yaklaşık bir haftadır oyuncu grubumuzla bir aradayız, güzel bir sinerji yakaladığımızı düşünüyorum. Bunları antrenmanlarda fazlasıyla görüyoruz, inşallah hafta sonu oynayacağımız Giresunspor maçında da bunları sahaya yansıtacağız. Burada camiamız, taraftarımız, oyuncularımız, personellerimizle, basınımızla bir aile ortamı kurmak istiyoruz. Tüm bunlarla birlikte başarı da gelecektir diye düşünüyorum. Gaziantep şehri en iyisine layık, bundan önce de önemli işlere imza attık burada da devam ettirmek istiyoruz. Allah her iki tarafı da utandırmasın, yaptığımız iş nihayetinde futbol. Biz elimizden gelenin en iyisini yaparak, bu camiayı hak ettiği yer olan Süper Lig\'e taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Ben oyuncularımıza sonuna kadar güveniyorum\" diye konuştu.

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