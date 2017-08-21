Gazişehir Gaziantep-Gaziantepspor maçının ardından

Hüseyin Kalpar: \"İyi oynamadık\"

Bünyamin Sural: \"Bu galibiyete inandık\"

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü\'nde teknik direktör Hüseyin Kalpar, iyi oynayamadıklarını ve mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi.

Hüseyin Kalpar, 1-0 mağlup oldukları Gaziantepspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, iyi mücadele edemediklerini ve mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

HÜSEYİN KALPAR: \"İYİ OYNAMADIK\"

\"Şehrin iki takımının oynadığı maçta biz mağlup olduk. İyi oynayamadık, rakip de genç takım. Tabi rekabet de var. Biz bu rekabetin dezavantajını yaşadık. Ben takımı ilk defa böyle gördüm. Ben burada kazandığımızı düşünecek hiçbir şey yapmadığımızı gördüm. Burada bir hata varsa, ben bunu önce kendimde, sonra oyuncularımda ararım. Rakibi kutluyorum. Tabi ki kaybettiğimiz için üzgünüz, kazanmamız gerekiyordu. Rakip pozisyon buldu, gol attı, galip geldi. Ne olursa olsun, biz bu maçı kazanmamız gerekiyordu.\"

BÜNYAMİN SURAL: \"BU GALİBİYETE İNANDIK\"

Gaziantepspor\'un teknik direktörü Bünyamin Süral ise, galip gelip 3 puan elde ettikleri için mutlu olduklarını ve aynı kentin takımı olan rakipleri Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü\'ne de başarılar dileyerek, \"Biliyorsunuz biz kulüpte sorunlar yaşayan bir takımız. Tabi biz bu sorunları hiçbir zaman oyuncularımıza yansıtmadık. Bu futbolcuları kutlamak, alınlarından ve kalplerinden öpmek lazım. Biz gerçekten inandık. O çocukları böyle bir mücadele verdikleri ve inandıklarını sahaya yansıttıkları için kutluyorum. İnanmak başarmanın yarısıdır. Biz inandık\" şeklinde konuştu.

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Mücahit YOLCU - Ahmet SOYDOĞAN / GAZİANTEP, (DHA) -