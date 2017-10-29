Gazişehir Gaziantep-Elazığspor maçının ardından

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİŞEHİR Gaziantep\'un teknik direktörü Erkan Sözeri, karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

TFF 1\'inci Lig\'in 10\'uncu haftasında sahasında Elazığspor\'u tek golle mağlup eden Gazişehir Gaziantep\'in teknik direktörü Erkan Sözeri, 3 puanla mutlu olduklarını belirteretk, \"İkinci dakikada rakibimiz kırmızı karttan dolayı bir kişi eksik kaldı. Ama çok dirençli bir rakip ile oynadık. Zaten son 3 haftadır dirençli ve iyi takımlarla oynuyoruz. Ama bizim oyuncularımız üç maçtır galibiyeti çok istiyordu. Üçüncü maçta galibiyete ulaştık. Oyuncularımız sahada her şeyi yaptı onun için tebrik ediyorum. Artık bir savaş veriyorlar. Siz ne kadar tecrübeli olursanız olun, uzun süre maç kaybetmenin verdiği moralsizlik ve özgüven kaybı ister istemez sahaya yansıyor. Bugün de bunu özellikle son dakikalarda yine yaşadık. Ama çok şükür kazanmasını bildik. Oyuncularımı kutluyorum, camiaya hayırlı olsun. Tabi biz bu skorları daha çoğaltırsak, iyi sonuçlar alırsak, Gaziantep halkı bizlere destek vermeye devam edecektir. Bugün kazandık, inşallah devamında da kazanmayı hedefliyoruz\" dedi.

Deplasmanda mağlup oldukları için üzgün olduklarını ifade eden Elazığspor\'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ise, \"95 dakika boyunca 10 kişi oynadık. 10 kişi kaldıktan sonra tabi ki değişikliğe gittik. Öncelikle takım oyununu ve takım savunmasını çok iyi yapmamız gerekiyordu. İlk yarı pozisyon vermeden uzaktan atılan bir şut ile gol yedik. Belki de hemen hemen hiç pozisyon vermeden ilk yarıyı 1-0 mağlup kapattık. Ama buna rağmen oyundaki direncimiz, arzumuz ve isteğimiz çok iyiydi. İkinci yarı da aynı şekilde kendi istediğimiz bir oyun planımız vardı. Bu oyun planını aslında çok iyi uyguladık. Ben oyuncularımı yapmış olduğu mücadeleden dolayı kutluyorum, gerçekten iyi mücadele ettiler. 10 kişi kalıp inanılmaz bir direnç gösterdiler. Bana göre maçın hakkı beraberlikti. Tek üzüldüğümüz maçı kaybetmemiz ve buraya gelen taraftarları üzmemiz oldu\" diye konuştu.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Erkan Sözeri\'nin konuşması

- Mehmet Altıparmak\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

:Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

