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Spor

Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor: 2-3

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP (DHA) STAT: Gaziantep Kalyon HAKEMLER: Ramazan Keleş, Gökhan Memişoğlu, Uygar Bebek GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay - Ahmet, Yalçın, Igor (Dk

02 Ekim 2018 00:13

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP (DHA)

STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Ramazan Keleş, Gökhan Memişoğlu, Uygar Bebek
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay - Ahmet, Yalçın, Igor (Dk. 76 Chabbi), Kerim, Kubilay, Oğulcan, Gökhan (Dk. 70 Jefferson), Mehmet, Del Valle (Dk. 85 Muhammed Enes Durmuş), Rıdvan
OSMANLISPOR: Eyüp - Caner, Muhammed Bayır, Numan, Tugay, Mbu, Burhan (Dk. 80 Beykan), Hasan (Dk. 75 Furkan), Lembı (Dk. 57 Sinan), Anıl, Gueye
GOLLER: Dk.19 ve Dk.51 Oğulcan (Gazişehir Gaziantep) - Dk.16 Caner, Dk. 27 Burhan, Dk. 90 Beykan (Osmanlıspor), 
SARI KARTLAR: Kubilay, Del Valle, Rıdvan (Gazişehir Gaziantep), Lembı, Caner, Eyüp, Muhammed Bayır, Anıl (Osmanlıspor)

Spor Toto 1’inci Lig\'in 7\'nci haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği Osmanlıspor’a 3-2 mağlup oldu.

16’ncı dakikada Guaye’nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Caner’in vuruşu golle sonuçlandı: 0-1 
19’uncu dakikada sağ kanattan Mehmet’in yaptığı ortada topa ceza alanı içinde iyi yükselen Oğulcan\'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1
27’nci dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Burhan’nın düzgün vuruşunda top ağlarla gitti: 1-2
51’inci dakikada sağ kanattan gelişen Gazişehir atağında topla buluşan Oğulcan, topu kalecinin üzerinden aşırtarak kaleye gönderdi: 2-2
90’ıncı dakikada konuk ekibin sağ kanattan geliştirdiği atakta Guaye’nin ceza alanı içine gönderdiği topla buluşan Beykan plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-3
Karşılaşma 3-2 Osmanlıspor’un galibiyetiyle sona erdi.

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