Gazişehir Gaziantep - BB Erzurumspor maçının ardından

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak maç sonu yaptığı açıklamada, “Çok mutluyuz sezonun finalini yaptık. Bugün Türkiye’de 2 şampiyon var biri Galatasaray, biri Erzurumspor. Erzumspor’u hak ettiği Süper Lig’e taşıdık. Bunun sonsuz mutluluğunu yaşıyoruz. Maçın öncesinde oyuncularla konuştum. İyi oynadık, kötü oynadık, pozisyona girdik, girmedik, bugün öyle bir şey yok sadece bir şey var hakem son düdüğü çaldığında şampiyon olacağız dedim. 2 tane penaltı kaçırdık ancak inancımızı yitirmedik. Futbolcularımız çok isteklilerdi, muhteşem bir taraftarımız vardı. İçeride dışarıda inanılmaz destek verdiler. Bütün Erzurumspor taraftarlarına teşekkür ediyorum. Bu iş bir beraberlik işi, kulüpteki müdürümüzden çaycımıza kadar bütün ekibi tebrik ediyorum, şampiyonluğumuz hayırlı olsun. 20 sene sonra Erzurumspor’u layık olduğu yere taşıdık, bunun mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

Kaleci Hakan Canbazoğlu’nun performansına da ilişkin konuşan tecrübeli çalıştırıcı, “Ümraniyespor ile ilk maçımız 4-3 bitmişti. 3\'üncü golde hata yapmıştı, onun hatasından sonra biraz eleştiri oldu ama o maçtan sonra da beyanat verdik. Bugünkü maçtan önce konuşmam bittikten sonra, bugün biz hep beraber şampiyon olacağız ama kaleci Hakan şampiyon yapacak dedim. 6\'ncı hissim tutmayabilirdi ama 2 hafta önce vatan haini ilan edilip, daha sonra kahraman oluyorsunuz. Her maçın kahramanı vardı bizde, şu anda 25 tane aslan gibi kahramanım var. Hakan’ın da müthiş katkısı oldu, bütün oyuncularımı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Erzurumspor’un bugün Türkiye’nin tarihine geçtiğini ve arka arkaya 4 sene üst üste, bir üt lige çıktığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, Erzurumspor ile devam etmek istediğini de sözlerine ekledi.

ERKAN SÖZERİ: \"DRAMATİK BİR SON\"

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erkan Sözeri maç sonu yaptığı açıklamada, “Dramatik bir son. İki kez elimize kadar geldi, gol atsak bitecekti. Dönüşünde Erzurumspor kupayı kazandı. Söyleyecek fazla bir şey yok. İki tane maç esnasında talihsiz sakatlık yaşadık, biraz hamlelerimizi de bu etkiliedi. Oyun içerisinde pozisyon da yakaladık, pozisyon da vermedik rakimize penaltılara kaldı. Penaltılarda çok da kupaya yaklaşmıştık, kupayı Gaziantep’e getirmek için çok uğraştık. Söyleyecek fazla bir şey yok, dramatik bir sondu. Erzurumspor’u tebrik ediyorum. Lig de bitti, oyuncularım ellerinden geleni yaptı, bu heyecanı yaşadılar, yaşattılar. Sonlandırmaya da çok yakın olduk” ifadelerini kullandı.

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