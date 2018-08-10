Gazipaşa'da sazlık yangını, yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü

Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde sazlık ve çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Yangın nedeniyle yakındaki bir çiftlikteki atlar dumandan etkilendi.

Kahyalar Mahallesi Gazipaşa Havalimanı yakınlarında sazlık ve çalılık alanda, saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü, Alanya Demirtaş Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Alandaki kuru otlar nedeniyle hızla yayılan ve geniş bir alanda etkili olan yangın, yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Ekipler, öncelikle yangının yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemeye çalıştı. Vatandaşların yanı sıra söndürme çalışmalarına Gazipaşa Havalimanı\'na ait 3 itfaiye aracı da destek verdi.

Yaklaşık 100 dönüm alanın zarar gördüğü yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen bir çiftlikteki 2 at ve büyükbaş hayvanlar itfaiye ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, yangın çıkan bölgeye gelerek incelemede bulundu. Yangında can ve mal kaybı olmadığını belirten Kaymakam Kaya, \"Vatandaşlarımızın yoğun ihbarıyla irkildik ve bölgeye geldik. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Jandarmamız yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme yapıyor\" dedi.

Yangın bölgesindeki çiftliğin sahibi Yusuf Yiğit ise \"Elektrik kablosu kopmuş. Yangının bundan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Erken müdahale sayesinde yangından zarar görmedik\" dedi.

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