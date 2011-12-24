-Gazipaşa'da denizde hortum çıktı ANTALYA (A.A) - 24.12.2011 - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde denizde çıkan hortum bazı seralarda hasara neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa açıklarında oluşan hortum Koru Mahallesi'ndeki bazı seraların üzerinden geçti. Olayın ardından bölgeye gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, hasar tespiti için incelemelerde bulundu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Hasan Aslan, hortumun denizden çıktığını ve hızlı bir şekilde Koru Mahallesi'ne gelerek toplam 50 dönümlük alanda kurulu seralara zarar verdiğini kaydetti. Hortumdan 30 seranın etkilendiğini ifade eden Aslan, kesin rakamın hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasından sonra ortaya çıkacağını söyledi. Aslan, bölgedeki cam seraların sigortalı, naylon seraların ise sigortasız olduğunu dile getirdi. Hortumdan zarar gören çiftçileri ziyaret eden Kaymakam Muhittin Pamuk, can kaybı yaşanmamasının kendilerini teselli verdiğini kaydetti. Pamuk, kaymakamlık olarak hortumdan zarar gören çiftçilerin yanında olacaklarını belirtti.