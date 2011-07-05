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GAZİPAŞA BELEDİYESİNDE ARAMA SÜRÜYOR ANTALYA (A.A)

05 Temmuz 2011 15:18

-GAZİPAŞA BELEDİYESİNDE ARAMA SÜRÜYOR ANTALYA (A.A) - 05.07.2001 - Antalya'nın Gazipaşa ilçe belediyesindeki yürütülen ''İhaleye fesat karıştırma, ihale yolsuzluğu'' soruşturma kapsamında Belediye Başkanı, iki yardımcısı, bazı belediye çalışanları ile bazı firma sahiplerinin de aralarında bulunduğu toplam 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığının talimatı ve yönlendirmesiyle Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Gazipaşa Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü operasyon kapsamında, Gazipaşa Belediyesinde jandarma ve polisinin arama çalışmaları sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alındıkları bildirilen Belediye Başkanı ve iki yardımcısı polis nezaretinde belediye binasına getirildi. Başkan ve yardımcılarının bilgisayarlarının belleklerinin kopyalandığı, bazı belgelere de el konulduğu öğrenildi.  Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığı'nın ''gizlilik'' kararı aldığı soruşturmanın, ''İhaleye fesat karıştırma ve ihale yolsuzluğu'' suçları kapsamında yürütüldüğü, gözaltına alınanlar arasında biri Mersin'de faaliyet gösteren bazı firmaların sahip ve yöneticilerinin de bulunduğu kaydedildi.

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