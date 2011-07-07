-GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANI ADLİYE'DE GAZİPAŞA (A.A) - 07.07.2011 - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gazipaşa Belediye Başkanı Cemburak Özgenç ve beraberindeki 10 kişi, adliyeye sevk edildi. Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen, ''İhaleye fesat karıştırma, ihale yolsuzluğu'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Gazipaşa Belediye Başkanı Cemburak Özgenç, 2 belediye başkan yardımcısı, bazı birim müdürleri ve müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 11 kişi, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gözaltında bulunanlardan bir firmada sekreter olan D.Y, savcılık tarafından serbest bırakıldı. Başkan Cemburak Özgenç ve diğer zanlıların savcılıktaki ifade verme işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Antalya'nın Gazipaşa ilçe belediyesinde yürütülen ''İhaleye fesat karıştırma, ihale yolsuzluğu'' soruşturması kapsamında Gazipaşa Belediye Başkanı Cemburak Özgenç'in de arasında bulunduğu 11 kişi, 5 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, belediye binasında geniş çaplı araştırma yapılarak bilgisayar ve çok sayıda evraka el konmuştu.