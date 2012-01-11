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Spor

Gaziosmanpaşaspor: 1

11 Ocak 2012 17:39

-Gaziosmanpaşaspor: 1 - Medical Park Antalyaspor: 1 (İlk yarı) İSTANBUL (A.A) - 11.01.2012 - Gaziosmanpaşaspor ile Medical Park Antalyaspor arasında yapılan Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Eleme maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.  Yağmur nedeniyle ağırlaşan bir zeminde oynanan maçta, iki takım da öne geçmek için büyük bir mücadele ortaya koydu. 12. dakikada Gaziosmanpaşaspor atağında sağ kanattan yapılan ortayı önünde bulan Yılmaz, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0 22. dakikada gelişen Gaziosmanpaşaspor atağında, Hakan'ın yaptığı ortaya, Yılmaz'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.  24. dakikada Medical Park Antalyaspor eşitliği yakaladı. Gaziosmanpaşaspor kalesi önünde oluşan karambolde Radeljic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1 Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Stat: Gaziosmanpaşa Hakemler: Murat Türker, Serkan Malkoç, Nihat Samuk Gaziosmanpaşaspor: Ekrem Kerem, Selçuk, Hakan, Özgür, Serhat, Ethem, Yılmaz, Mustafa, Gökhan, Ahmet, Sertaç Medical Park Antalyaspor: Ömer, Kerem, Musa Nizam, Uğur, Musa Aydın, Minev, Sedat, Hüseyin, Radaljic, Mehmet Eren, Kenan Goller: Dk. 12 Yılmaz (Gaziosmanpaşaspor), Dk. 23 Radaljic (Medical Park Antalyaspor) Sarı Kartlar: Dk. 44 Gökhan (Gaziosmanpaşaspor), Dk. 44 Kerem (Medical Park Antalyaspor) 

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