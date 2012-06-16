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Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

Gaziosmanpaşa'da düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan bir polis kaldırıldığı hastanede şehit oldu

16 Haziran 2012 17:10

İstanbul Gaziosmanpaşa'da düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan bir polis kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Etiler merkezinde görevli polis memuru, ekip aracıyla Gaziosmanpaşa'ya evrak bırakmaya giderken saldırıya uğradı.

Biri kadın 2 kişi olduğu öne sürülen saldırganlar polis memurunu silahla yaraladıktan sonra kaçtı.

Saldırıda yaralanan polis memuru, olay yerinin yakınındaki özel hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Çapkın inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Henüz birşey söylemek için erken" dedi.

Polis, saldırının dün akşam Avcılar'da gerçekleşen ve bir polisin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyla bağlantılı olabileceğini belirtti.

Polisin yaptığı inceleme devam ediyor.

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