Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

Gaziosmanpaşa Meydanı'nda saat 15.00 sıralarında meydana gelen silahlı saldırı sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 2 vatandaşta yaralandı.

Edinilen bilgiye göre 1'i kadın 2 kişi, 1 polis ile 2 vatandaşı yaraladı. Yaralılar olay yerinin yakınındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Başından yaralanan polis memuru Ali Taştan kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Kaçmak isteyen şüpheli saldırganlardan kadın olanı kısa sürede yakalandı, diğer saldırgan ise kaçmayı başardı. Yakalanan 17 yaşındaki saldırganın üzerinden bomba çıktığı iddia edildi.

Polis kaçan saldırganı yakalayabilmek geniş çaplı operasyon başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da saldırı yerine gelerek incelemelerde bulundu. Çapkın, 3 vatandaşın hafif yaralı olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.