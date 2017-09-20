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Gaziosmanpaşa'da polise ateş açıldı: 1 polis ağır yaralı (2)

YARALI POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU İSTANBUL DHA - Gaziosmanpaşa'da polisin şüphe üzerine durdurmak istediği araçtan açılan ateş sonucu yaralanan polis memuru kaldırıldığı Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit d

20 Eylül 2017 07:51

YARALI POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

İSTANBUL DHA - Gaziosmanpaşa\'da polisin şüphe üzerine durdurmak istediği araçtan açılan ateş sonucu yaralanan polis memuru kaldırıldığı Taksim İlkyardım Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Olayla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü\'nden açıklama yapıldı.

Emniyetten yapılan açıklama şu şekilde:

\"20.09.2017 günü saat 00.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1190 sokak üzerinde 5 gece bekçisi, 2 polis memuru 7 görevlimizin şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yaptıkları sırada uygulama noktasına hızla yaklaşan bir aracı durdurmak istemeleri üzerine araç yavaşlamış ancak durmayarak içerisinde bulunan şahıslar araç içerisinden görevlilerimize silahla ateş ederek olay yerinden kaçmışlardır.

Araç içerisindeki şahıslara anında karşılık verilmiş ancak açılan ilk ateşte polis memuru Anıl Kaan Aybek yaralanmış, kaldırıldığı Taksim İlkyardım Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Olay yerinden kaçan araç ekiplerimizin kovalamacası neticesi Sultangazi İlçesi Habipler Mahallesi Askeri yan yol üzerinde sıkıştırılmış araç içerisindeki şahısların ekiplerimize tekrar silahla ateş etmesi üzerine silah kullanılarak içerisindeki 2 şahıs ve üç tabanca ile birlikte yakalanmış, şüpheliler H.İ.Ş. ve E.Y. tedavileri için hastaneye kaldırılmıştır.

Yapılan incelemede H.İ.Ş. isimli şüpheli şahsın cezaevi firarisi olduğu, Kasten Yaralama, Hırsızlık, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak suçlarından 23 adet kaydının olduğu; şüpheli E.Y.\'nin ise Fuhuşa Teşvik veya Aracılık Etmek ve Yer Temin Etmek suçundan aranıyor olduğu, Kasten Yaralama, Hırsızlık, Görevli Memura Mukavemet, Yağma, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Kapkaç suçlarından toplamda 24 adet kaydının olduğu tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.\"

(FOTOĞRAFLI)

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