GAZİOSMANPAŞA'DA POLİS DENETİMİ 

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri , \'Güvenli Gaziosmanpaşa Eylem Planı\' kapsamında ilçenin çeşitli noktalarında denetim yaptı. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri şüpheli araçları durdurarak kontroller yaptı. Polis ekipleri araç sürücülerinin ve araçlarda bulunan kişilerin üst aramalarını gerçekleştirdi. Polis ekipleri evrakları uygun olmayan ve eksik evrakla yola çıkan kişilere işlem yaptı. Bir hafif ticari araçta yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca bulunması görüntülere yansıdı. Aracında tabanca bulunan sürücü gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin denetim yapması

-Araçların durdurulması

-Polis ekiplerinin sürücülerin üst aramalarını yapması

-Araçlarda yapılan aramalar

-Hafif bir ticari araçta ele geçirilen tabanca

-Araç sürücüsünün gözaltına alınması

-Genel ve detaylar

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