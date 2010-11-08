-GAZİOSMANPAŞA'DA PATLAMA İSTANBUL (A.A) - 08.11.2010 - Gaziosmanpaşa'da çöp bırakılan alanda patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Küçükköy Yeni Mahalle Hekimsuyu Caddesi 602. Sokak'ta duvar dibine bırakılan çöplerin içinde patlama meydana geldi. Mahalle sakinlerinin durumu haber vermesi sonucu olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ve terörle mücadele ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Uzman ekipler, patlamanın ses bombasından kaynaklanabileceğini belirtirken olay emniyet kayıtlarına ''menşei belirsiz patlama'' olarak geçti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken uzman ekipler patlamanın gerçekleştiği alanda bulunan bazı maddeleri incelemek üzere emniyete götürdü.