Gaziosmanpaşa'da otobüs ve itfaiye aracına molotof

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde, kimliği belirsiz kişiler tarafından atılan molotof kokteylleri sonucu, bir İETT otobüsü ile itfaiye aracı yakıldı. Olay, Osmanbey Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler, cadde üzerinde ilerlemekte olan İETT otobüsüne molotof kokteylleri attı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Çağatay Kenarlı'nın haberine göre, Otobüsün sürücüsü aracı durdurarak, içerisinde bulunan yolcuları tahliye etti. Otobüsteki alevler hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yanan otobüse köpük sıkarak alevleri söndürdü. Daha sonra soğutma çalışması yaptı. Ancak belediye otobüsü hurda yığınına döndü ve kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye aracı alev alev yandı

Olay yerinde polis ekiplerinin çevre güvenliği alamaması nedeniyle, itfaiye ekipleri otobüsteki yangını söndürür söndürmez hızla olay yerinden ayrılmaya başladı. Ancak itfaiye araçlarından biri, Fatih Caddesi üzerinde ilerlerken, yola barikat kuran bir grup gösterici molotof kokteyli attı. Araçta bulunan itfaiye personeli kendini aşağıya atarak canını zor kurtardı. İtfaiye aracı yaklaşık 15 dakika boyunca alev alev yandı. Daha sonra, TOMA'ların eşliğinde, olay yerine başka bir itfaiye aracı geldi ve alevlere müdahale etti. Vatandaşların da yardımıyla, alev alev yanan itfaiye aracı kısa sürede söndürüldü. Ancak aracın ön tarafı kullanılamaz hale geldi.