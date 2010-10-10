-GAZİOSMANPAŞA'DA İZİNSİZ GÖSTERİ İSTANBUL (A.A) - 10.10.2010 - Gaziosmanpaşa'da izinsiz gösteri yapan gruba güvenlik güçleri müdahale etti. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Karayolları Mahallesi'nde toplanarak yola barikat kuran bir grup, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılmasını protesto bahanesiyle terör örgütü lehine slogan attı. Yüzleri maskeli grubun çevreye ve güvenlik güçlerine molotofkokteyli ve ses bombası atması üzerine, Çevik Kuvvet ekipleri biber gazıyla müdahale etti. Çevik kuvvetlerinin müdahalesi üzerine kaçarken ses bombası atmaya devam eden grup üyelerinin, dağıldıkları ara sokaklarda eylemlerini sürdürdüğü bildirildi.