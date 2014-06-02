Gaziosmanpaşa'da HDP'lilerle bir grup çatıştı; 4 yaralı var

Gaziosmanpaşa'da bir etkinlik için stant açmak isteyen HDP'li grup ile başka bir grup arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Silah ve bıçakların kullanıldığı olayda biri ağır, 4 kişi yaralandı. MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş açıklama yaparak HDP’lilerin karşısındaki grubun ülkücüler olmadığını söyledi.

Bulut Mülhim’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, HDP üyesi bir grup, bugün Gaziosmanpaşa Meydanı'nda bir etkinlik için stant açmak istedi. Bu sırada başka bir grup meydanda toplanan HDP'li gruba tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay sırasında silah sesleri duyuldu. HDP üyesi 4 kişi yaralandı. 3 kişi ayakta tedavi edilirken, Ömer Delibaş adlı kişi hastanede tedavi altına alındı. Yaşanan olayı protesto etmek isteyen HDP'li grup ile ellerinde sopalar olan diğer grup tekrar karşı karşıya geldi. Polis ekipleri müdahale ederek ikinci bir olayın çıkmasını önledi. Olaylar sırasında caddede bulunan bazı banka şubeleri ile mağazaların camları kırıldı. Çevik kuvvet polisi meydanda ve yaralının bulunduğu hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayların yatışmasından bir süre sonra, 'Polise kalkan eller kırılsın' şeklinde slogan atan bir grup, hastanenin bulunduğu bölgeye yürümek istedi. Ellerinde sopa ve döner bıçakları bulunan grubun önü çevik kuvvet polisi tarafından kesildi. Grup, polis müdürleriyle görüştükten sonra cadde üzerinde İstiklal Marşı okudu ve toplu halde bölgeden uzaklaştı.

Olaydan sonra bir açıklama yapan HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Şamil Altan, stant kurmak isteyen arkadaşlarına silahlı ve bıçaklı saldırı yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"Bugün Gaziosmanpaşa Meydanı'nda 'Öcalan'a özgürlük' standı açılmak üzereyken, arkadaşlarımız silahlı bir saldırıya uğradı. Silah, bıçak ve demir çubuklarla yapılan saldırıda bir arkadaşımız çok ağır yaralandı. Birkaç arkadaşımız da ayakta tedavi edildi. Biz bunun bir gladyo operasyonu olduğuna eminiz. Bir kontrgerilla operasyonu olduğuna eminiz. Henüz daha stant açılmadan organize bir saldırı olduğunu gördük. Bugün bu saldırıyı yapanlar, devletin aklını temsil ediyorlar. Bu olayı birkaç tane organize olmayan çapulcu yapmaz. Bu çakalları, çapulcuları kullanan bir devlet aklı var.”

Basın açıklamasının ardından sloganlar atan HDP'li grup, yöneticilerin uyarılarıyla hastane önünden ayrıldı. Polis ekiplerinin hastane ve meydandaki güvenlik önlemleri sürüyor.

Gaziosmanpaşa Meydanı'nda olanlara ilişkin MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş da açıklama yaptı. Karataş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bazı basın yayın organları Gaziosmanpaşa ilçemizde gerçekleşen üzücü bir olayın tarafları arasında teşkilatımız mensuplarını göstererek kasıtlı duruşunu bir kez daha ortaya koymuştur. MHP teşkilatları ve mensupları ülkemizde kargaşa ve kaosa sebebiyet verecek hiç bir olayın içinde var olmamış ve olmayacaktır. MHP Mücadelesini Demokratik yollarla, sokaklarda değil, meydanlarda ve sandıkta verecektir. Kaos tetikçisi medya kuruluşlarını Ülkücüleri bu kör dövüşünün tarafı olarak sunma çabalarını esefle kınıyorum."