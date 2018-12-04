GAZİOSMANPAŞA'DA ARAÇ KUNDAKLAYAN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)

Gaziosmanpaşa\'da iki aracı el yapımı patlayıcıyla kundaklayan 4 PKK\'lı düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri 27 Kasım\'da Gaziosmanpaşa\'da iki araca el yapılı patlayıcı atarak kundaklanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

TEM ekipleri yaptığı çalışmalarda terör örgütü PKK/KCK\'nın gençlik yapılanmasından kayıtları bulunan 4 kişinin yaptığını belirledi.

TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle dün gece Gaziosmanpaşa ve Sultangazi\'de düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 7 mermi ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.