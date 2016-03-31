Gaziosmanpaşa Stadı yıkılıyor, yerine otoparklı pazar yeri yapılacak

Rant sevdası, bu kez İstanbul’un en önemli semt sahası Gaziosmanpaşa Stadı’nın kapısına kilit vuruyor. Milli futbolcular Saffet Sancaklı, Sedat, Saffet Akbaş, Saffet Akyüz’ün yetiştiği 50 yıllık stat, AKP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi ile İBB İmar Komisyonu’nun kararı doğrultusunda, kat otoparklı pazar yeri yapılacak.

Cumhuriyet'ten Arif Kızılyalın'ın haberine göre; aralarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş’ta forma giyen milli futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Sedat Balkanlı, Fenerbahçeli Saffet Akbaş ve Galatasaraylı Saffet Akyüz gibi isimlerin yetiştiği, 50 yıllık stat, AKP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi ile İBB İmar Komisyonu’nun inisiyatifi doğrultusunda, Alışveriş Merkezi ve katlı otopark yapımı için müteahhit firmaya verilecek.

Karara "Hayır" dediler

1965 yılında kurulan ve Balkanlar’dan göç eden spor tutkunu gençlerin, ilçedeki tek spor alanı olarak gösterilen Gaziosmanpaşa Stadı, yıllardır bölgedeki profesyonel ve amatör takımların evi olarak biliniyor. İlçedeki tek spor alanı, Gaziosmanpaşa eski Belediye Başkanı Erhan Erol döneminde 2014 yılı Mart Ayı Meclisinde AKP Meclis üyelerinin ‘kabul’ CHP Meclis üyelerinin ‘red’ oyuna karşın, “Bulunduğu araziye tekrar stat yapılması şartıyla” İBB’ye devredildi. Ne var ki AKP’li üyelerin hemen her kararı çıkarttığı İBB Meclisi, 18.03.2016 tarih ve 2016/562 numaralı dosya üzerinde yaptığı çalışma ile çok katlı otopark ve alışveriş (semt) pazarında karar kıldı.

"CHP'den eylem"

CHP Gaziosmanpaşa İlçe Teşkilatı’nın çabaları ile gündeme gelen konuya MHP’nin de destek vermesi bekleniyor. Cumartesi günü CHP İl Başkanı Cemal Canpolat, milletvekilleri ve partililer, kat otoparklı alışveriş merkezi yapılmak istenen tarihi Gaziosmanpaşa Stadı’nın önünde bir eylem düzenleyecek. MHP Milletvekili ve eski milli sporcu Saffet Sancaklı, duruma tepki gösterirken, “Bizlerin yetiştiği Gaziosmanpaşa Stadı’nın alışveriş pazarı ve otopark yapılması kabul edilemez. Orada spor yapılacak tek alandı. Doğanın da dengesini bozuyorlar, spor yapacak çocuklara da engel oluyorlar. Balkan kökenli vatandaşlarımız başta olmak üzere herkes bu işe dur demeli” şeklinde konuştu.

"İzin vermeyeceğiz"

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat da “Gaziosmanpaşa ilçe teşkilatımızın duyarlılığı ile gündeme gelen bu konunun üzerine gidiyoruz. İzin vermeyeceğiz” dedi. Konuyu gündeme taşıyan CHP Gaziosmanpaşa İlçe Teşkilat Spor Komisyon Başkanı Caner Güler de İlçe ve AKP’li İBB’nin, yeni stat ile algı yanıtlması yaptığını söyledi. “Kamuoyuna güya yeni stat yeri belli, anahtar teslim tesis vereceğiz diyorlar. Ama orası ilçe sınırımızda değil, ayrıca o söz konusu arazinin imar izni yok, konu İBB’yi aşar, Çevre Bakanlığı’nın yetkisine girer, yani olmayacak bir proje” ifadesini kullanan Güler, G.O.Paşa halkının kandırıldığını ifade etti.