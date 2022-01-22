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Gaziosmanpaşa'da okula baltayla giren veli tutuklandı

Zanlı dün gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı

22 Ocak 2022 21:39

Gaziosmanpaşa'da öğrenciler arasında çıkan kavga sırasında, çocuğunun çağırdığı velilerden E.Y.(43) baltayla okulu bastı.

Güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan baskın sonrası E.Y. okula gelen polis ekiplerince yakalandı. "Mala Zarar Verme, Tehdit, Hakaret, Kasten Yaralama" suçlarından kaydı olduğu anlaşılan E.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

Ancak E.Y, savcılık talimatıyla akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Geceyi polis merkezine getirilen E.Y. bugün adliyeye sevkedildi. E.Y., tutuklandı. (AA)

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