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Gazinoda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Merzifon ilçesindeki bir gazinoda müşteri grubu ile işletmeciler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

21 Kasım 2017 14:19

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Merzifon ilçesindeki bir gazinoda müşteri grubu ile işletmeciler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Olay, bu sabah saatlerinde Merzifon\'da Amasya yolu üzerindeki gazinoda meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen T.T. ve C.Ç. ile gazino işletmecileri arasında tartışma çıktı. Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olaya, C.Ç.’nin akrabası olduğu iddia edilen E.Ç. ve T.T.’nin oğlu G.T. de karıştı. Silahların çekildiği kavgada, T.T. olay yerinde öldü, oğlu G.T. ve gazino çalışanı Y.S. yaralandı. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. T.T.’nin cesedi Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinden firar eden, C.Ç. ve E.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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