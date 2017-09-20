Gazilerin merdiven engeli ortadan kalktı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da, bir binanın 6\'ncı katında olduğu için dernek binalarına gidemeyen bedensel engelli gazilerin \'merdiven\' sorunu ortadan kalktı. Bedensel engelli gaziler, yeni dernek binalarında arkadaşları ile biraraya geliyor ve protokol ziyaretlerine eşlik ediyor.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi, 7 yıldır asansörü olmayan bir binanın 6\'ncı katında bulunduğu için özellikle engelli gaziler derneklerine gidemiyor, hep uzaktan bakıyordu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tarihi Kale içinde bahçesi olan iki katlı eski Erzurum evini derneğin kullanımına tahsis etti. Bunun üzerine gazilerin önündeki en büyük engel kalkmış oldu.

Gaziler Günü\'nde dernek binasını ziyaret eden Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilcalı, Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, 9\'uncu Kolordu Komutanı Korgenaral Uğur Tarçın, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Doğan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar ve diğer protokolü ağırlayan engelli gaziler, memnuniyetlerini dile getirdi. Bedensel engelli gazilerden Fırat Küçük ve Hüseyin Tekin üyesi oldukları derneği asansörü olmadığı için bugüne kadar göremediklerini bildirdi. Yürüme ya da görme engelli gazilerin derneğe güçlükle çıkabildiğini belirten Gazi Fırat Küçük şunları söyledi:

\"Hüseyin arkadaşımla vatani görevini yaparken çeşitli tarihlerde geçirdiğimiz kaza sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olduk. Dernek binamıza arkadaşlarımız sırtlarına alarak çıkarmak istedi ama biz kabul etmedik. Çünkü sağlam birinin bile çıkmakta güçlük çektiği derneğe bunu kabul edemezdik. Gaziler günü gibi özel günlerde biz hep aşağıda beklerdik. Hüseyin ve benim dışımda herkes derneğe çıkar bayramlaşır, sohbet eder veya sorunlarını anlatırdı. Biz çıkamamanın üzüntüsü yaşardık. Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen\'in sayesinde müstakil ve çok güzel bahçesi olan bir yere kavuştuk. Şimdi kimseye yük olmadan derneğe giriyor ve ziyaretlere katılıyoruz. Günümüzün büyük bir bölümünü burada geçiriyoruz.\"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül ise \"Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) eski Başkanı Muammer Cindilli, odaya ait binanın en üst katını bize ücretsiz olarak verdi. Yerimiz olmadığı için 6\'ncı kattaki daireyi 7 yıl kullandık. Asansörü olmadığı ve 6\'ncı katta bulunduğu için derneğe, hiçbir sağlık sorunu olmayanlar bile güçlükle çıkıyordu. Bedensel engelli arkadaşlarımız ise bu kadar şanslı değildi. Onları aramızda göremediğimiz için çok üzülüyorduk. Başkanımız Mehmet Sekmen yıllardır yaşadığımız sorunu çözdü. Tekerlekli sandalyeye mahkum ve diğer engelli üyelerimiz derneklerine rahatlıkla gelip gidebiliyor\" diye konuştu.



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