Gazilerden Sağlık Bakanlığı'na: Biz hain miyiz?

Darbe girişiminin ardından TSK bünyesindeki sağlık kurumlarının Ohal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle birlikte Sağlık Bakanlığı’na devri kriz yarattı. Merkezde tedavi gören gaziler, Ankara’daki TSK Rehabilitasyon Merkezi’ni devralmaya gelenlerin, yöneticilerle görüşmeden sağa sola talimat yağdırmalarına tepki gösterdi. Gazilerin “Biz vatan haini miyiz?” diye tepki göstermesi üzerine devreye müsteşar ve bakanın girdiği, yaşamını merkezde geçiren gazilere garantiler verdiği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, darbe girişimi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) bünyesindeki sağlık kurumlarının Sağlık Bakanlığı’na devrinin ardından kriz yaşandı. Ankara’daki TSK Rehabilitasyon Merkezi’ni devralmaya gelenlerin, merkez komutanıyla görüşmeyip sağa sola emir yağdırmaları ve aceleyle tabelayı sökmeleri gazilerin tepkisine neden oldu. Gazilerin “Biz vatan haini miyiz?” diye tepki göstermesi üzerine devreye müsteşar ve bakanın girdiği, yaşamını merkezde geçiren gazilere garantiler verdiği öğrenildi. Ankara Balgat’ta bulunan TSK Rehabilitasyon Merkezi de kararname uyarınca Sağlık Bakanlığı’na devredildi. Ancak gazilerin ne olacağı yönündeki belirsizlik sinirlerin gerilmesine neden oldu. Edinilen bilgilere göre merkezde sürekli kalan ve bakımı burada yapılan 50 gazi bulunuyor. Diğer servislerde de 50 civarında gazi tedavi görüyor.

"Biz vatan haini miyiz?"

Devir işlemlerinden önce kendilerinin ne olacağına yönelik belirsizlikten yakınan gaziler TBMM’ye gittiler ancak muhatap bulamadıkları için görüşemediler. Geçen hafta sonu ise Sağlık Bakanlığı’ndan bir minibüsle gelenler merkezi devralmak için komutanla dahi görüşmedi. Sağa sola dağılarak emirler yağdıran görevlilere merkezdeki gaziler tepki gösterdi. Sağlık Bakanlığı görevlilerinin hoyrat davranışları üzerine kendilerine “Biz vatan haini miyiz” diye tepki gösteren gaziler henüz ne olacaklarının, kendileriyle bu aşamadan sonra nasıl ilgilenileceğinin ve bakımlarının nasıl yapılacağının netleşmediğini dile getirdi.

Merkezin TSK’de kalmasını istediklerini, bu yöndeki taleplerini gelen görevlilere de söylediklerini belirten gaziler, tepkiler üzerine Sağlık Bakanı ve müsteşarının kendileriyle kahvaltıda görüştüğünü, daha iyi koşullar vaat ettiklerini söyledi.

"Belirsizlik giderilsin"

Ayrıca merkezde gazi olduğu halde sözleşmeli olarak çalışanların da bulunduğunu, rehabilitasyon kapsamında bu personelin ne olacağı konusunun belirsiz olduğunu anlatan gaziler, “Belirsizlik bir an önce giderilsin. Buraya gelenlerin davranışları hiç de hoş değildi. Sanki darbeyi buradaki gaziler yapmış gibi etrafa emirler yağdırıp, alel acele tabelayı söktüler. Sözleşmeli çalışanları Milli Savunma Bakanlığı devrettik diyor, Sağlık Bakanlığı aldık demiyor. Buradaki insanların durumu ortada. Yaşadığımız belirsizlik çok canımızı sıkıyor” diye bilgi verdi.