Gazilerden Ankara'daki saldırıya tepki

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi üyeleri, iki gazinin trafik magandalarının saldırısına uğramasına ve gazeteci Engin Ardıç\'ın bir hafta önceki köşe yazısına tepki gösterdi. Şube Başkanı Halil Taşçı, savcılıkları Ardıç\'ın yazısıyla ilgili göreve çağırdığını belirtip, magandaların da cezalandırılmalarını beklediklerini söyledi.

Gazeteci Ergin Ardıç\'ın çeşitli törenlere katılan \'malul gaziler\' ile ilgili bir hafta önceki yazısında \'çakma gazi\' ifadesini kullanması ve Ankara Etimesgut\'ta Güneydoğu gazileri Muzaffer Oktay ile İbrahim Kızılkaş\'ın, trafik magandalarının saldırısına uğramasına İzmir\'den tepki geldi. Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi üyeleri, yaşananlara basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Gaziler adına açıklama yapan Şube Başkanı Halil Taşçı, \"Gazeteci Engin Ardıç, köşe yazılarında gazilerimize dil uzattı. \'Çakma gazi\' gibi küçük düşürücü sözler sarf etti. Kendisini şiddetle kınıyoruz. Aynı zamanda gazete yetkililerinin de bu konuya müdahale etmesini bekliyoruz. Gazilerimiz yaşayan şehitlerimizdir. Halkımızın arasında dolaşan bayraklardır. Yaptıklarıyla, geçmişleriyle onore edilmeleri gereken birer kahramandırlar. Yüce yargının, savcıların davayı açmasını istiyoruz\" dedi.

İki Güneydoğu gazisinin saldırıya uğramasına da değinen Halil Taşçı, \"Birileri bir şeyler yaptığı zaman birileri de cesaret alıyorlar. Türk milleti olarak müslüman millet olarak \'aman\' diyene el kaldırılmaz. Üstelik burada aman diyen şahıs bir Güneydoğu gazisi. Kendini bilmez kişiler tarafından darp ediliyor. Bir tanesinin alt tarafı felç, bir tanesinin bir bacağı protez. Bu kişilere insan demek mümkünü değil. Cemiyet içerisinde gezmelerine izin verilmemesi gereken kişiler. Gazilerimiz saldırı sonrasında \'Keşke şehit olsaydım\' diyor. Yani o kadar acı çekmiş. Bu kendini kaybetmişlere, hak ettikleri cezanın verilmesini bekliyoruz\" diye konuştu.



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