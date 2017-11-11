Gaziler ve eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ imza gününde buluştu

Merve DUNDAR-Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)- Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, gazi Korya Gürbüz\'ün \'Unutmayın\' adlı kitabının imza gününde, kitapta hikayesi anlatılan 47 gazinin 12\'si ile bir araya geldi. 16\'ncı Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı\'nda gerçekleşen etkinliğe okurlar da yoğun ilgi gösterdi.

Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından düzenlenen imza gününde Güneydoğu\'da terörle mücadele sırasında 2 kez gazi olan Koray Gürbüz, \'Unutmayın\' isimli ikinci kitabını, İlker Başbuğ ve kitapta hikayesi anlatılan 12 gazi ile birlikte imzaladı.

Milletleri millet yapan ve büyüten nedenlerin başında o milletin şehitlerine, gazilerine ve emeklilerine sahip çıkmasının, saygı göstermesinin geldiğini belirten Başbuğ, 2016 yılının sonu itibariyle 6 bin 916 şehit verildiğini, 12 bin 558 yaralı, 4 bin 488 de terör malulü gazi sayısının olduğunu söyledi. Bu sayısının artma ihtimali olduğunu dile getiren Başbuğ, \"Devlet, Türk Sİlahlı Kuvvetleri şehit ve gazilerimize sahip çıkmaya çalışıyor, bunun yeterli olup olmadığını blemiyoruz. Ancak burada asıl şehidine, gazisine sahip çıkması gereken kesim toplum. Şehitlerimizi törenlerle uğurluyoruz ama ardında kalanların acılarını ne kadar paylaşabildiğimiz önemli. Gaziler ise daha fazla unutulan tarafta kalıyor. Ne kadar gazimiz olduğu konusunda toplum çok bilgisiz. Bundan iki yıl evvel şu anda burada olan bir gazimize Ankara\'da bir otobüste hakaret edildi. Ama hiçbir şey olmadı. bu topraklarda yaşamasını gazilere, şehitlere borçlu olan bazı insan demeye zorlandığım kişiler geçenlerde iki gazimizi dövmeye kalktılar. bu olmasını hayal dahi edemediğimiz bir olay. Eğer toplum önceki olaya tepki verseydik ikinci olay yaşanmazdı. Ben bu girişimde bulunanları lanetliyorum. Ben onları bu toprakların insanı olarak göremiyorum. Bu olaya sivil toplum örgütlerinin, vatandaşların bu kadar tepkisiz kalması benim yüreğimi yakıyor. Bizim bunları aşmamız için Mustafa Kemal Atatürk\'e dönmemiz lazım. Bütün milletin birlik olması, meclisin daha etkin ve ordunun daha güçlü kılınması lazım\" diye konuştu.

Kitabın yazarı Koray Gürbüz bu kitabın tüm gazilerin ve şehitlerin kitabı olduğunu belirterek, kitabın herkes tarafından okunması gerektiğini ifade etti. Gürbüz, kitapta gazilerin askerlik öncesi, askerlik ve sonrasındaki hayatlarını anlattığını dile getirdi.

Kitapta hikayesi anlatılan gazilerden Ertan Acır 1986 yılında Kayseri\'deki görevi sırasında yaralandı ve o günden bu yana tekerlekli sandalye ile hayatını sürdürüyor. \"Bu kitap televizyonlarda 3-5 gazi olarak sunulan insanların hayatlarının anlatıldığı koca bir eser\" diyerek sözlerine başalayan Acır, \"Biz halkımızla bütünleşerek hala mücadelenin içinde olduğumuzu göstermek istiyoruz. Ülkemiz şu anda zor bir zamandan geçiyor ve birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu ülke için bedel ödeyen insanların en iyi şekilde yaşaması gerektiğini düşünüyorum\" dedi.

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