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Gaziler Günü kahvaltısında protokole hizmet, gazilere self servis

Gaziler ve yakınları yiyecek almak için sıraya girdi

19 Eylül 2017 18:28

Düzce Valiliği'nin '19 Eylül Gaziler Günü' nedeniyle düzenlediği kahvaltıda kent protokolüne garsonlar servis yaparken, gaziler yiyeceklerini sıraya girip kendileri aldı.

Etkinlik kapsamında öncelikle Anıtpark’ta tören düzenlendi. Valilik, Belediye Başkanlığı, Garnizon Komutanlığı ve Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi’nce Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu.  Ardından valilik tarafından verilen kahvaltı programına geçildi.

Kahvaltıya Vali Zülkif Dağlı’nın yanında AKP Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yılmaz Özdemir, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, vali yardımcıları, daire müdürleri de katıldı.

Protokol üyelerinin oturduğu masalara garsonlar servis yaptı.

Vali Dağlı, Milletvekili Keşir, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Zeki Yıldırım, Muharip Gaziler Derneği Şubesi Başkanı Vedat Nefesoğlu’nun oturduğu masa ile diğer protokol üyelerinin oturduğu masalara garsonlar tarafından servis yapıldı.

Gazi ve şehit yakını olarak kahvaltı programına davet edilenler ise kahvaltılarını sıraya girip kendileri aldı. Ancak bazılarının yaşları nedeniyle tabaklarına kahvaltılık alırken zorlandığı görüldü. Gaziler ve şehit yakınları, kahvaltının ardından otelden ayrıldı.

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