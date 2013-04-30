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Spor

Gazientep'te çıkan olaylar yüzünden Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

PFDK'ya sev edilen Galatasaray'dan sahaya atılan gaz bombasına yönelik Emniyet'e resmi başvuru yapıldı

30 Nisan 2013 20:49

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Gaziantepspor-Galatasaray maçından önce yaşanan saha dışı olaylar, küfür ve sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle, Galatasaray Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

PFDK'nın Galatasaray'a para cezası verebileceği belirtildi.

Ayrıca Gaziantepspor da PFDK'ya veriliyor.

 

Gazı kim attı

 

Öte yandan Galatasaray Yönetimi, Gaziantepspor maçı öncesinde sahaya atılan biber gazı için TFF ve Emniyet'e resmi başvuru yaptı. Başvuruda, "Sorumluların bulunup cezalandırılmasını istiyoruz. Bu skandalın gerçek nedenleri de böylece ortaya

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