Gazientep'te çıkan olaylar yüzünden Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Gaziantepspor-Galatasaray maçından önce yaşanan saha dışı olaylar, küfür ve sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle, Galatasaray Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

PFDK'nın Galatasaray'a para cezası verebileceği belirtildi.

Ayrıca Gaziantepspor da PFDK'ya veriliyor.

Gazı kim attı

Öte yandan Galatasaray Yönetimi, Gaziantepspor maçı öncesinde sahaya atılan biber gazı için TFF ve Emniyet'e resmi başvuru yaptı. Başvuruda, "Sorumluların bulunup cezalandırılmasını istiyoruz. Bu skandalın gerçek nedenleri de böylece ortaya