Gaziemir'de Gazeteciler Parkı ve Basın Özgürlüğü Anıtı açıldı

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Gaziemir ilçesinde yapımı tamamlanan Gazeteciler Parkı ve Basın Özgürlüğü Anıtı, gökyüzüne güvercinler uçurularak açıldı.

İzmir\'in işgaline karşı ilk kurşunu sıkan şehit gazeteci Hasan Tahsin\'in 99\'uncu ölüm yıldönümünde Gaziemir Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti işbirliği ile hayata geçirilen Gazeteciler Parkı ve Basın Özgürlüğü Anıtı törenle açıldı. Açılış törenine katılan CHP İzmir miletvekilleri Atila Sertel ve Tacettin Bayır, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, CHP\'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol ile birlikte güvercin uçurdu. Geçen yıl tutuklanıp, bir süre cezaevinde kalan gazeteci Gökmen Ulu, açılışta yaptığı konuşmada, zorlu koşullarda işlerini yapmaya çalışan tüm meslektaşlarına başarılar dileyerek, \"Cumhuriyetin kazanımlarını geri istiyoruz. Çağdaş demokrasi istiyoruz, eşit yurttaşlık temelinde bütün yurttaşların el ele tutuştuğu bir ülke istiyoruz\" dedi.

\"DÜNYANIN EN BÜYÜK GAZETECİ HAPİSHANESİ TÜRKİYE\'DE\"

15 Mayıs\'ın İzmir için Hasan Tahsin günü olduğunu belirten İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ise ilk kurşunun Türk ulusunun simgelerinden biri olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

\"Hasan Tahsin milli mücadelenin ruhunun sembolüdür. Bütün dünyaya Türk ulusunun işgali kabul etmeyeceğini bildirmiştir. Hepimiz ve bütün gazeteciler için en sembol isimdir. Bugün ülkemiz dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi olarak ifade ediliyor. O ateş için verilen mücadelede cesur gazeteciler bir adım bile geri adım atmaz. Dayanışma içerisinde olmalıyız. Düşünmek, konuşmak, bilgiyi paylaşmak ülkemizde ceza konusu olmasın istiyoruz. Çok anlamlı bir parkta anlamlı bir anıtı açıyoruz. Bu anıt susturulmaya, sindirilmeye çalışılan gazetecilere umut olsun.\"

Misket Dikmen konuşmasının ardından 5 ay gibi kısa bir sürede parkın açılmasını sağlayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol ile birlikte anıtı yapan heykeltıraş Tonguç Serkan\'a Hasan Tahsin heykeli hediye etti.

GAZETECİLER PARKI BÜYÜTÜLECEK

CHP\'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol ise, Gazeteciler Parkı\'nın 10 dönüm alanda kurulduğunu belirterek önümüzdeki yıl park alanını 15 dönüme çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Gazeteciler Parkı ile hem şehit gazetecileri andıklarını hem de işlerini yapmak isteyen gazetecilere destek vermek istediklerini anlatan Şenol, \"Türkiye\'de 24 Haziran\'dan sonra rejim yerli yerine oturacak. Her gün basın üzerindeki baskılar artıyor. Gazeteciler gözaltında, işsizlik ve sansür baskısı altında işlerini yapmaya çalışıyorlar. Kanun hükmünde kararnameler ile yüzlerce yayın organı kapatıldı. Bu gidişin son bulmasını temenni ediyoruz\" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da, 1970\'li yıllarda da gazetecilerin büyük sorunlar altında olduğunu belirterek, \"O yıllarda kapitalizm gazetecileri katletti. Günümüzde bir şey değişti. Bugün tarafsız yazan halkın haber alma özgürlüğü için kalemini satmayan gazetecileri, iktidar Silivri\'ye toplayıp, atıyor. Yani kapitalizm yöntem değiştirdi. Uğur Mumcu gibi gazetecilerin yenilerinin geldiğini gördüler. Artık öldürmekten vazgeçtiler, tutuklayarak hapishanelere attılar. Bu toplumu hipnoz etmek isteyen o faşist kafalar uzun süre buna devam edemeyecek\" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel de Gazeteciler Parkı\'nın açılmasını sağlayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol\'a teşekkür etti.

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