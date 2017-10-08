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Gaziemir’de 56 göçmen yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Gaziemir İlçesi’nde, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçme hazırlığında olan 56 göçmen yakalandı

08 Ekim 2017 14:48

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Gaziemir İlçesi’nde, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçme hazırlığında olan 56 göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan ve ‘İnsan ticareti yapmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri,  Akçay Caddesi üzerinde şüphelendikleri iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçme hazırlığında olan 56 göçmen yakalandı. Olayla ilgili 33 yaşındaki İ.Ö., 30 yaşındaki İ.T. 27 yaşındaki M.İ. ve 47 yaşındaki İ.E. gözaltına alındı. Ayrıca 47 can yeleği ve 5 şambrel ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorguları tamamlanan 4 kişi ‘İnsan ticareti yapmak’ iddiasıyla sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 56 göçmen ise Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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